Стало известно о пожаре на территории предприятия в Полтавской области

Пожар вспыхнул на территории промышленного объекта в Кременчугском районе Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале. Он утверждает, что возгорание возникло в результате прогремевших ранее взрывов. При этом о каком объекте идет речь, он не уточнил.

В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, — написал он.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров ранее сообщил, что 13 жилых домов и объектов инфраструктуры были разрушены в результате взрывов на подконтрольной Киеву территории области. Утром 20 февраля воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Взрывы ранее прогремели в районе Чугуева Харьковской области Украины. Вечером 17 февраля стало известно о взрывах в городе Кропивницком Кировоградской области и в Днепре. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось.