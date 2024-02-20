«Маск, штурм и Пентагон»: Рогов рассказал, как Россия использует терминалы Starlink
Трофейные Starlink изучаются российскими специалистами после взятия вражеских позиций и используются «в частном порядке», заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН.
Он отметил, что официально организовывать канал связи через Starlink Россия не будет из-за связи системы с ЦРУ и Пентагоном.
Украинские источники рассказали журналу Defense One, что российские силы якобы используют десятки терминалов спутниковой связи Starlink, которые официально поставляются только Украине, по всей линии фронта в зоне СВО.
Терминалы спутниковой связи компании SpaceX можно отключить, однако это решение приведёт к негативным последствиям для ВСУ, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Рогов рассказал, как сегодня Starlink используются сторонами конфликта.
«Я сталкивался с тем, что трофейные Starlink изучались нашими специалистами после взятия вражеских позиций. Но сомневаюсь, что речь идет о системном использовании в качестве средств связи. Данный канал связи в любом случае полностью подконтролен американцам, идет через американские спутники. Не секрет, что Маск очень тесно интегрирован в системы ЦРУ, Пентагона и так далее. Поэтому для нас организовывать канал связи через Starlink, мягко говоря, чревато», - объяснил он.
По его словам, использование спутников Starlink возможно только в частном порядке, а ВСУ система, например, серьезно помогла при штурмах в Харьковской области.
«С учетом боевых действий сложно проследить, где позиции ВСУ, а где наши. Это всего лишь считанные километры. Поэтому использование подобных средств возможно только в частном порядке. Это очень удобное средство координации действий в режиме реального времени. Система показала себя очень хорошо особенно во время штурмовых действий ВСУ в Харьковской области, когда малые группы получали координаты пробелов в нашей обороне и заходили именно в эти точки. Без такой четкой координации это было бы невозможно», - заключил собеседник НСН.
Американский миллиардер Илон Маск ранее заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink не поставляются России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что несертифицированная система не может официально поставляться «и не поставляется официально» в страну, передает «Радиоточка НСН».