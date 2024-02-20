Рогов рассказал, как Россия использует терминалы Starlink

«С учетом боевых действий сложно проследить, где позиции ВСУ, а где наши. Это всего лишь считанные километры. Поэтому использование подобных средств возможно только в частном порядке. Это очень удобное средство координации действий в режиме реального времени. Система показала себя очень хорошо особенно во время штурмовых действий ВСУ в Харьковской области, когда малые группы получали координаты пробелов в нашей обороне и заходили именно в эти точки. Без такой четкой координации это было бы невозможно», - заключил собеседник НСН.