Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные изменили тактику наступательной операции в районе Работино в Запорожской области, используя сначала фугасные авиационные бомбы (ФАБ) веслом до 1,5 тонн. Военкоры на своем канале отмечают, что украинские военные в этом районе «за несколько месяцев неплохо окопались». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Сначала в ход идут ФАБы (вплоть до полуторок), потом работает артиллерия и только после начинается накат пехотой и танками, — говорится в сообщении.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер считает, что ВС России продвигаются одновременно по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отмечает, что речь идет минимум о девяти участках фронта. Отдельно он выделил Купянск, Работино, Авдеевку и Харьковскую область. По его словам, ВСУ не могут остановить атаки.