В НАТО назвали США преданным союзником даже при Трампе

В НАТО ожидают, что Соединенные Штаты останутся «преданным союзником» даже в случае избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом Йенс Столтенберг в интервью France 24.

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«В интересах безопасности Соединенных Штатов иметь сильное НАТО», — подчеркнул он, отметив, что результаты президентских выборов не могут это изменить.

Столтенберг также добавил, что надеется на согласование помощи Украине в Конгрессе США. Он подчеркнул, что конгрессмены смогут «найти способ договориться о постоянной поддержке».