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На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

В подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области в результате взрывов повреждено несколько инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА), назначенный властями Украины, Иван Федоров в Telegram.

На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области
© Lenta.ru

«Поступили 13 сообщений о повреждении (...) объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Федоров не уточнил о каких именно объектах идет речь.

20 февраля в результате взрывов о повреждении промышленного объекта также сообщили в Полтавской области Украины. По словам назначенного Киевом главы местной ОВА Филлипа Пронина, в Кременчугском районе к ликвидации последствий привлечено 18 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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