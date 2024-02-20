На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

В подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области в результате взрывов повреждено несколько инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА), назначенный властями Украины, Иван Федоров в Telegram.

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«Поступили 13 сообщений о повреждении (...) объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Федоров не уточнил о каких именно объектах идет речь.