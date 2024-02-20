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В ДНР сообщили, что ВС РФ захватили в Авдеевке танк Т-64 и БМП Bradley

Российские войска захватили в освобожденной Авдеевке танк Т-64 и американскую БМП Bradley, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Российские войска захватили в Авдеевке американскую БМП «Брэдли»
© U.S. Air Force/Wikimedia Commons

"Наши ребята затрофеили в Авдеевке танк Т-64 и БМП Bradley, - сказал Кимаковский.

Он добавил, что технику с территории города продолжают эвакуировать.

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Ранее Кимаковский рассказал ТАСС, что российские войска захватили десятки единиц военной техники Вооруженных сил Украины в освобожденной Авдеевке.

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