Российские войска захватили в Авдеевке американскую БМП «Брэдли»

По его словам, эту и другую технику продолжают вывозить с территории Авдеевки — одного из пригородов Донецка.

Ранее 20 февраля другой советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российской армии в качестве трофеев досталось множество техники, поставленной странами НАТО. Он добавил, что сейчас сложно определить количество такой техники, так как российские военнослужащие «ежечасно» обнаруживают новые образцы.