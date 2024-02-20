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Российские войска захватили в Авдеевке американскую БМП «Брэдли»

Российские войска захватили в Авдеевке американскую БМП «Брэдли» и танк Т-64, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Российские войска захватили в Авдеевке американскую БМП «Брэдли»
© Lenta.ru

По его словам, эту и другую технику продолжают вывозить с территории Авдеевки — одного из пригородов Донецка.

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Ранее 20 февраля другой советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российской армии в качестве трофеев досталось множество техники, поставленной странами НАТО. Он добавил, что сейчас сложно определить количество такой техники, так как российские военнослужащие «ежечасно» обнаруживают новые образцы.

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