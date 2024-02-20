Премьер Иордании назвал происходящее в Газе вторжением Израиля

Иордания считает происходящее в секторе Газа не военной операцией, а израильским вторжением. Об этом заявил премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна в интервью японской газете Asahi.

"То, что происходит в Газе, - не военная операция, а откровенное вторжение Израил. Этяа жестокость беспрецедентна в современной истории. Необходимо полное прекращение огня", - сказал он.

"Нам необходимо не только оказывать давление на Израиль с целью [добиться] прекращения огня, но и связать прекращение огня с четким путем к мирному прогрессу", - добавил премьер, призвав определить временные рамки для окончательного решения в виде "создания палестинского государства в течение трех-пяти лет".

Аль-Хасауна отметил, что подозрения относительно связи некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с радикальным движением ХАМАС "вызывают крайнюю обеспокоенность", однако подчеркнул, что обвиняемые в этом 12 человек "составляют лишь 0,04% от общей численности в 30 тыс. сотрудников" агентства.

"Ни одна другая международная организация не может [предоставить] гуманитарную помощь Газе", - сказал премьер Иордании, призвав Японию и другие страны возобновить финансирование БАПОР.