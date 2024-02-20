Спецоперация на Украине 20 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 февраля 2024 года.

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Украинские военные рассказали о проблемах при выводе войск из Авдеевки

Военные Вооруженных сил Украины рассказали, что командование никак не организовывало вывод войск из Авдеевки, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Как заявил один из бойцов, они уходили самостоятельно, своими силами. При этом эвакуационного транспорта не было.

Отмечается, что войска обустраивают новые позиции к западу от покинутого населенного пункта, но в «авральном режиме».

Как добавили военнослужащий, армия России обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи, эффективно проводит разведку и уничтожает военную логистику ВСУ.

Бойцы рассказали об операции "Северный поток-3", вызвавшей панику ВСУ в Авдеевке

Военкор Григорий Вдовин снял сюжет для канала «Россия-1» о ставшем легендарным подземном десанте бригады «Ветераны» в Авдеевке, сообщат .

Он показал вход в трубу, по которой штурмовики внезапно пробрались в тыл противника. Ее диаметр 1,5 метра, длина 3,7 километра. Она выходит на поверхность далеко за опорником «Царская охота». Именно с проведения этой операции начался коллапс обороны ВСУ в Авдеевке.

В настоящее время «Ветераны» продолжают зачистку Авдеевки вместе с другими подразделениями российской армии.

В ДНР сообщили о выпущенных ВСУ 20 ракетах из РСЗО по району в Донецке

Украинская армия выпустила ракеты из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому району Донецка, сообщает ТАСС.

Всего было выпущено 20 ракет из РСЗО.