МО РФ: Вместе с "азовцами" в Авдеевке находились канадские и грузинские наемники

В боях за Авдеевку участвовали канадские и грузинские наемники, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
Такой информацией с российскими военными поделился пленный командир роты «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). «По допросу командира роты азовского батальона, их было порядка десяти человек, канадцев, и были еще грузины — это наемные войска», — рассказал боец российского подразделения.
Также, по рассказам российских военных, на украинских позициях были найдены «сухпайки канадского производства, неиспользованные патроны импортного производства, боеприпасов производства США и Чехии к 120-миллиметровым минометам».
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