МО РФ: Вместе с "азовцами" в Авдеевке находились канадские и грузинские наемники

В боях за Авдеевку участвовали канадские и грузинские наемники, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Такой информацией с российскими военными поделился пленный командир роты «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). «По допросу командира роты азовского батальона, их было порядка десяти человек, канадцев, и были еще грузины — это наемные войска», — рассказал боец российского подразделения.