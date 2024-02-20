Мобилизация: последние новости на сегодня 20 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 февраля 2024, в материале «Рамблера».

В РФ предложили запретить разрывать договор на земельный участок с бойцами СВО

Группа депутатов от ЛДПР разработала проект закона, которым предлагается запретить разрывать договоры безвозмездного пользования арктическими земельными участками с военными, пока они проходят службу в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Речь идет о предоставлении государственных или муниципальных земельных участков в Арктической зоне РФ и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Из пояснительной записки к документу следует, что предлагается установить невозможность прекращения договора безвозмездного пользования земельным участком с гражданином, находящимся в зоне СВО.

Слет семей участников СВО в Хабаровске: решены десятки вопросов

В Хабаровске прошло торжественное собрание семей участников специальной военной операции, сообщает prokhab.ru.

На мероприятие собрались 280 человек, часть из которых принимала участие с помощью видеоконференции. Они задали многочисленные вопросы представителям органов власти. Свои обращения озвучили как супруги и родители военнослужащих, так и сами участники спецоперации, добровольцы и мобилизованные.

Всего было поднято более 70 вопросов, касающихся льгот, мер социальной поддержки и взаимодействия с фондом «Защитники Отечества». Основная часть вопросов была связана с предоставлением отпусков.

Жители Борского района отправили в зону СВО полноприводный грузовик

В очередной раз жители Борского района Самарской области отправили в зону проведения спецоперации самое необходимое, сообщает sovainfo.ru.

Речь идет о маскировочных сетях, теплых вещах, продуктах питания. Также на линию фронта уедет полноприводный грузовик для бойцов добровольческого казачьего отряда «Ермак».