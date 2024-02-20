МО РФ сообщило о захвате опорника ВСУ к северо-западу от Артемовска

Штурмовые подразделения костромских десантников захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На артемовском направлении штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", - говорится в сообщении.

Десантники в ходе воздушной разведки позиций ВСУ вскрыли основные огневые точки и укрытия со скоплением пехоты. "После работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами. Вновь выявленные огневые точки противника уничтожались FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами", - отметили в военном ведомстве.