Раскрыта опасность Сырского для украинских военных

Новый главнокомандующий украинских Вооруженных сил Александр Сырский опасен для военных страны тем, что боится свое вышестоящее руководство и будет выполнять указания Владимира Зеленского и его офиса, которые руководствуются вопросами политической целесообразности, а не тактики и стратегии, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова.

Он заявил, что знаком с Сырским с 2017 года, когда Прозоров был в своей последней ротации в «АТО», как на Украине называют войну против ЛНР и ДНР, начатую Киевом в 2014 году, в качестве старшего оперативной группы СБУ.

«Я пересекался с ним каждый день – или на совещаниях, или подписывали какие-то документы, или вечером сидели беседовали, неформальные беседы вели», — заявил Прозоров.

Он не согласен с распространенной в украинских СМИ характеристикой Сырского как «бездаря» и «генерала 200». Экс-полковник указал, что главнокомандующий — грамотный военачальник, отличающийся личной храбростью.

«Я неоднократно был свидетелем, даже сопровождал его несколько раз, когда он надевал бронежилет, разгрузку с автоматными магазинами, брал оружие и лично на вертолете летел куда-то на окружаемый участок. Этого у него не отнять», — отметил Прозоров.

Однако у генерала есть негативная черта, характерная для многих украинских высших офицеров. Речь идет о боязни перед вышестоящим руководством. Он неспособен принимать какие-то самостоятельные решения, которые идут вразрез с высшим руководством.