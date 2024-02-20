ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канал.

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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях не сообщается.