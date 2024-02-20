Назван источник продолжающегося финансирования украинской армии

Пентагон продолжает финансировать Украину из собственных источников, сообщает CNN со ссылкой на источники. С октября прошлого года на различные виды помощи американское ведомство потратило 430 миллионов долларов.

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Деньги, в частности, шли на обучение украинских военных на территории самих США и в Германии. Деньги на это выделило Командование Армии США в Европе и Африке. На его счету находится около трех миллиардов долларов на оперативных расходов. Но если Командованию и дальше придется платить из своего кармана, то тогда надо будет выбирать, на что тратить деньги — на поддержку Украины или, например, строительство казарм, пишет CNN.

Если ситуация не изменится, то деньги закончатся в мае, рассказали высокопоставленные источники в Пентагоне.