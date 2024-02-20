В Киеве выступили против отключения Starlink на подконтрольных РФ землях

Отключение терминалов спутниковой связи Starlink на подконтрольных России территориях приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом Михаил Федоров в интервью «Суспiльне».

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Он выступил против такой меры, пояснив, что терминалы играют важную роль в обеспечении действий украинской армии, поскольку от них зависит работа беспилотников. Министр подчеркнул, что сеть Starlink является базовой инфраструктурой вдоль линии соприкосновения.

Комментируя использование российской стороной этой сети, Федоров рассказал, что Киев нашел алгоритм и предложил его SpaceX. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» ВС России могли начать использовать технику, купленную в Объединенных Арабских Эмиратах с заранее активированными аккаунтами.