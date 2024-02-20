Военкор сообщил об уничтожении обстреливавшей Белгород украинской РСЗО

Переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивная система залпового огня (РСЗО) «Вампир», обстреливавшая Белгород, уничтожена. Об этом Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

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Он уточнил, что система чешского производства RM-70 Vampire была ликвидирована в приграничной зоне с помощью тактического ракетного комплекса. Обнаружили РСЗО операторы из бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». О судьбе экипажа пока информации нет.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что «Вампир» обладает повышенной дальностью стрельбы — до 40 километров. «Эта система создана на базе нашего "Града", она чешская. В свое время чехи модернизировали ее (...), во времена Чехословакии у них был свой военно-промышленный комплекс», — поделился эксперт.