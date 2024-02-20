Штурмовая группа ВС РФ застала врасплох резервы ВСУ и заставила их отступить

Российская штурмовая группа под руководством рядового Ивана Матюхина обнаружила резервную группу украинской армии, застала ее врасплох и заставила отступить, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Рядовой осуществлял прорыв обороны противника на одном из тактических направлений. Во время боя Матюхин обнаружил перемещение военных Украины, выдвинувшихся для усиления участка обороны. Штурмовая группа атаковала резервы противника. Матюхин возглавил атаку. Он смог незамеченным подобраться к позициям украинских Вооруженных сил и внезапно открыть огонь по резервам врага. Противник понес значительные потери и был вынужден отступить.

Как отметили в военном ведомстве России, в результате грамотных действий рядового удалось существенно улучшить тактическое положение российских подразделений.

Также стало известно о подвиге рядового Сергея Ботвича. Он под непрекращающимся обстрелом Вооруженных сил Украины организовывал бесперебойную связь. В ходе очередного залпа со стороны украинских военных антенна спутниковой связи на аппаратной машине, обеспечивающей связь с вышестоящим штабом, получила повреждения, а связь была нарушена.