Польские фермеры перекрыли движение фур с военной техникой для Украины

Грузовики с военной техникой для Украины не могут пересечь польскую границу из-за протеста местных фермеров, которые перекрыли пропускные пункты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что некоторые фуры не могут пересечь границу уже три дня. При этом часть из этих грузовиков направлялась к артиллерийским расчетам ВСУ — с их помощью должна была произойти быстрая разгрузка боеприпасов на позиции.

Напомним, что недовольные фермеры в Польше протестуют против наплыва дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины.