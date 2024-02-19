Названы подробности операции «Северный поток-3» в Авдеевке

Бойцы бригады «Ветераны» рассказали о том, как прошли через трубу в тыл врага в Авдеевке. Об этом пишет «Российская газета».

Диаметр трубы 1,5 метра, длина 3,7 километра, она выходит далеко за бывшим опорником ВСУ, получившим название «Царская охота».

Отмечается, что бойцы из-за трубы в шутку назвали операцию по проникновению в тыл врага «Северный поток-3».

«Мы же разведывательно-штурмовой отряд, и это наш профиль — такие задачи. Она была достаточно интересная», — пояснил командир разведроты «Ветеранов» с позывным «Грей».

Штурмовик с позывным «Токио» заметил, в свою очередь, что испытывал «небольшой страх» во время передвижения по трубе. В особенности неприятно было, когда он потерял из виду своего напарника.