Названы подробности операции «Северный поток-3» в Авдеевке
Бойцы бригады «Ветераны» рассказали о том, как прошли через трубу в тыл врага в Авдеевке. Об этом пишет «Российская газета».
Диаметр трубы 1,5 метра, длина 3,7 километра, она выходит далеко за бывшим опорником ВСУ, получившим название «Царская охота».
Отмечается, что бойцы из-за трубы в шутку назвали операцию по проникновению в тыл врага «Северный поток-3».
«Мы же разведывательно-штурмовой отряд, и это наш профиль — такие задачи. Она была достаточно интересная», — пояснил командир разведроты «Ветеранов» с позывным «Грей».
Штурмовик с позывным «Токио» заметил, в свою очередь, что испытывал «небольшой страх» во время передвижения по трубе. В особенности неприятно было, когда он потерял из виду своего напарника.
Напомним, что в Минобороны РФ заявили о взятии Авдеевки в субботу, 17 февраля. После взятия началась зачистка города. Российские военные обследуют подвалы и бывшие опорники, обезвреживают мины, эвакуируют раненых солдат ВСУ, помогают гражданским лицам.