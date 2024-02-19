На Западе назвали потерю Украиной Авдеевки поворотным моментом

Переход Авдеевки под контроль России стал поворотным моментом в конфликте на Украине, считает американский телеканал CNN.
В материале отмечается, что потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) города может привести к «крупнейшей наземной войне в Европе» после Второй мировой войны. Телеканал полагает, что положение армии становится «все более отчаянным», поскольку Киев не получает необходимое количество поддержки от западных союзников.
По мнению автора публикации, потеря контроля над Авдеевкой, провал украинского контрнаступления и смена главнокомандующего ВСУ могут говорить о том, что сейчас Украина переживает худшие времена. Он считает, что страна, лишенная западной помощи, продолжит слабеть и потерпит поражение в конфликте.
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