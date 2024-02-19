По американской базе в Сирии выпустили четыре ракеты

По базе США на месторождении газа «Конико» на востоке Серии в провинции Дейр-эз-Зор выпустили четыре ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Четыре ракеты упали на территории базы на месторождении «Конико», в результате начался пожар», — рассказал он.

По его словам, столб пламени поднялся в южной части базы.

14 февраля сообщалось, что американская военная база, расположенная на нефтяном месторождении «Омар» в восточной части Сирии, в течение часа трижды подверглась атаке. Сначала по ней было выпущено две ракеты, затем — еще три. Во время третьего обстрела на территории военной базы упало более десятка ракет. В результате нападения на базе вспыхнул пожар.