Путин повысил в звании первого замначальника ГОУ Генштаба

Помимо того, звания были присвоены еще нескольким военнослужащим. В частности, Бариев Радик и Квашин Владимир получили звание генерал-лейтенанта, Андреев Игорь , Варшахович Николай, Власов Олег — звание вице-адмирала.

Ранее Владимир Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни, соратнику главы республики Рамзана Кадырова, Адаму Делимханову звание генерал-майора. По словам Кадырова, Делимханов обладает авторитетом и пользуется уважением в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе и не нуждается в представлении.