На Украине рассказали о новой тактике ВС России

Украинские военные, покинувшие Авдеевку, рассказали о новых тактических приемах, применяемых ВС РФ, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Бойцы отметили, что российские военные начинают штурм с мощного артобстрела, затем сбрасывают корректируемые авиационные бомбы. При этом они стремятся уничтожить укрепления ВСУ, комплексы ПВО, нарушить логистику.

После артобстрелов и бомбежки задействуются операторы дронов. Они наносят точечные удары по сохранившейся технике и позициям. Далее «идет подвоз пехоты на бронетранспортерах».