На Украине рассказали о новой тактике ВС России

СМИ: российские военные в боях за Авдеевку применили новую тактику
Украинские военные, покинувшие Авдеевку, рассказали о новых тактических приемах, применяемых ВС РФ, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Бойцы отметили, что российские военные начинают штурм с мощного артобстрела, затем сбрасывают корректируемые авиационные бомбы. При этом они стремятся уничтожить укрепления ВСУ, комплексы ПВО, нарушить логистику.
После артобстрелов и бомбежки задействуются операторы дронов. Они наносят точечные удары по сохранившейся технике и позициям. Далее «идет подвоз пехоты на бронетранспортерах».
Российские солдаты, заметили в ВСУ, атакуют малыми группами, обходят опорные пункты, выискивают слабые места. Затем на захваченные позиции подходит спецтехника. С ее помощью инженеры быстро оборудуют мощные укрепления. Украинские бойцы констатировали, что у них, «к сожалению, не так».