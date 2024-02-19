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СМИ: российские военные в боях за Авдеевку применили новую тактику

Украинские военные, покинувшие Авдеевку, рассказали о новых тактических приемах, применяемых ВС РФ, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

На Украине рассказали о новой тактике ВС России
© globallookpress.com

Бойцы отметили, что российские военные начинают штурм с мощного артобстрела, затем сбрасывают корректируемые авиационные бомбы. При этом они стремятся уничтожить укрепления ВСУ, комплексы ПВО, нарушить логистику.

После артобстрелов и бомбежки задействуются операторы дронов. Они наносят точечные удары по сохранившейся технике и позициям. Далее «идет подвоз пехоты на бронетранспортерах».

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Российские солдаты, заметили в ВСУ, атакуют малыми группами, обходят опорные пункты, выискивают слабые места. Затем на захваченные позиции подходит спецтехника. С ее помощью инженеры быстро оборудуют мощные укрепления. Украинские бойцы констатировали, что у них, «к сожалению, не так».

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