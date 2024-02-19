В Донецке понадеялись на обрушение позиций ВСУ

"После падения Авдеевки позиции ВСУ могут посыпаться как домино", - заявил он. Российская газета

По его словам, руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки. «В украинском обществе все чаще появляются вопросы к власти, проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации, из-за невыплат госгарантий», — описал ситуацию на Украине Гагин. Газета.Ru