После падения Авдеевки позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут обрушиться, такое мнение выразил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Lenta.ru
"После падения Авдеевки позиции ВСУ могут посыпаться как домино", - заявил он. Российская газета
По его словам, руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки. «В украинском обществе все чаще появляются вопросы к власти, проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации, из-за невыплат госгарантий», — описал ситуацию на Украине Гагин. Газета.Ru