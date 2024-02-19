Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране
Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон назвал Россию главной военной угрозой для Швеции. Его слова приводит РИА Новости. «
Способность России совершить военное нападение на Швецию является главной угрозой для шведских сил обороны», – сказал Нильсон.
Он также заявил, что серьезная угроза для европейской страны исходит от деятельности иностранных разведок России, Китая и Ирана. Действия работающих на эти страны шпионов якобы направлены на то, чтобы повлиять на жизненно важные шведские системы, получить доступ к секретной информации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России нет планов по нападению на страны НАТО.