Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране

Он также заявил, что серьезная угроза для европейской страны исходит от деятельности иностранных разведок России, Китая и Ирана. Действия работающих на эти страны шпионов якобы направлены на то, чтобы повлиять на жизненно важные шведские системы, получить доступ к секретной информации.