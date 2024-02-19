$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране

Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон назвал Россию главной военной угрозой для Швеции. Его слова приводит РИА Новости. «

Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране
© Nsn.fm

Способность России совершить военное нападение на Швецию является главной угрозой для шведских сил обороны», – сказал Нильсон.

Он также заявил, что серьезная угроза для европейской страны исходит от деятельности иностранных разведок России, Китая и Ирана. Действия работающих на эти страны шпионов якобы направлены на то, чтобы повлиять на жизненно важные шведские системы, получить доступ к секретной информации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России нет планов по нападению на страны НАТО.

Военные новости
Мария Захарова
МИД России
НАТО
Россия
Швеция