$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Lenta.ru

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в Telegram. RT на русском

"Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении пресс-службы белгородской мэрии. ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
© РИА Новости
Военные новости
Вячеслав Гладков
Обзор медиа
Белгород