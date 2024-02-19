Мишустин поручил увеличить производство оружия для зоны СВО

«В 2024 году планируется нарастить поставки практически всех материально-технических ресурсов. <…> Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя [в зоне СВО], а, как следствие, сохранить многие жизни как самих военных, так и гражданских, которых они защищают», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания.