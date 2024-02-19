Медведев назвал число поступивших на военную службу с начала года

Свыше 53 тыс. человек с 1 января 2024 года приняты на службу для участия в СВО, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании с главами регионов в Грозном. Об этом пишет РИА «Новости».

19 февраля зампред Совбеза прилетел в Грозный, в аэропорту его встретил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Медведев отметил, что в целом «процесс [набора добровольцев] идёт неплохо, округа, регионы активно работают».

Политик выразил надежду, что цели по набору служащих в ВС РФ будут выполнены в полном объеме.