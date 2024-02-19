Медведев назвал число поступивших на военную службу с начала года

Медведев: в 2024 году на службу в зону СВО приняли 53 тыс. человек
Свыше 53 тыс. человек с 1 января 2024 года приняты на службу для участия в СВО, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании с главами регионов в Грозном. Об этом пишет РИА «Новости».
19 февраля зампред Совбеза прилетел в Грозный, в аэропорту его встретил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Медведев отметил, что в целом «процесс [набора добровольцев] идёт неплохо, округа, регионы активно работают».
Политик выразил надежду, что цели по набору служащих в ВС РФ будут выполнены в полном объеме.
Напомним, что в 2023 году в интересах Объединённой группировки войск России было привлечено больше 500 тыс. человек, из них 420 тыс. — по контракту.
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