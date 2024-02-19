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В США назвали следующую цель ВС РФ после Авдеевки

Взятие под контроль Авдеевки позволило ВС РФ высвободить силы для решительного штурма Угледара. Об этом пишет New York Times.

По данным издания, российские войска уже проводят активные разведывательные действия в районе города.

Город-призрак: как сейчас выглядит Авдеевка

Кроме того, отмечают журналисты, угроза окружения нависла над Марьинкой и Часовым Яром.

«Еще одна точка, где россияне могут начать крупное наступление - Работино. У российских военных на запорожском фронте сконцентрировано больше войск, чем на Авдеевском фронте», — пояснил представитель ВСУ Дмитрий Лиховой.

Напомним, что вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.

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