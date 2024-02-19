Медведев назвал число принятых с 1 января на службу в ВС РФ

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединённой группировки войск приняты на военную службу более 53 тыс. человек. В целом процесс идёт неплохо. Округа, регионы активно работают. Надеюсь, что всё то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится», — сказал Медведев на совещании с главами регионов в Грозном.