Дмитрий Медведев пообещал скорую победу России в СВО. Убежденность в близком завершении военных действий он выразил в ходе визита в Чечню. Газета.Ru
"Я уверен, она [победа] скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет, по сути, вся наша страна", - заявил он на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО. ТАСС
По его мнению, Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, умеет побеждать и является самым сильным государством. «С нами бог, победа будет за нами!» — заключил Медведев во время беседы с чеченскими командирами. Lenta.ru