Дмитрий Медведев пообещал скорую победу России в СВО. Убежденность в близком завершении военных действий он выразил в ходе визита в Чечню. Газета.Ru

"Я уверен, она [победа] скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет, по сути, вся наша страна", - заявил он на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО. ТАСС