США задумались о предоставлении Киеву ракет ATACMS большей дальности

Белый дом работает над предоставлением Украине баллистических ракет ATACMS большой дальности, способных наносить удары вглубь Крыма. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает телеканал NBC News.

23 января прошла встреча контактной группы по обороне в формате «Рамштайн». После нее спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что ВСУ в 2024 году получат оружие, которое союзники ранее не предоставляли.

По данным американских чиновников, США уже начали поставлять Украине армейские тактические ракетные системы ATACMS средней дальности. Однако сейчас, по их словам, Белый дом склоняется к отправке ракет, «которые позволят Украине наносить удары внутри контролируемого Россией Крымского полуострова».

При этом пока неясно, будет ли выделено финансирование на это из-за проблем с голосованием за пакет помощи Украине в Конгрессе. Представители Министерства обороны сообщили изданию, что у США ограниченный запас ATACMS, и они вряд ли будут переданы Киеву без пополнения запасов.

«Если же Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить системы ATACMS дальнего действия в один из первых пакетов военной помощи», - уверены источники издания.

Чиновники также не исключили, что администрация Джо Байдена может попросить союзников предоставить эти ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.