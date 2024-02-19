Бойцы ВС России из группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям военных и техники ВСУ на Авдеевском направлении, там ударам подверглись части 71-й егерской, 23-й механизированной бригад и 116-й бригады теробороны Украины. RT на русском

За минувшие сутки на авдеевском направлении были отражены девять атак противника, отметили в Минобороны. При этом потери ВСУ составили до 565 человек. Lenta.ru