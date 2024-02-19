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Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Бойцы ВС России из группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям военных и техники ВСУ на Авдеевском направлении, там ударам подверглись части 71-й егерской, 23-й механизированной бригад и 116-й бригады теробороны Украины.

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
© РИА Новости

Поражение противнику нанесено в районах Соловьёва и Тоненького.

Кроме того, на этом участке фронта российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод.

Министерство обороны России ранее опубликовало ещё одно видео с брошенной военной техникой ВСУ в пригородах Авдеевки после бесконтрольного бегства украинских военных из города.

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