Бойцы ВС России из группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям военных и техники ВСУ на Авдеевском направлении, там ударам подверглись части 71-й егерской, 23-й механизированной бригад и 116-й бригады теробороны Украины.

Поражение противнику нанесено в районах Соловьёва и Тоненького.

Кроме того, на этом участке фронта российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод.