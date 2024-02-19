Дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект в российском регионе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

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Атакованный дроном объект находится в селе Мокрая Орловка Грайворонского района, пояснил губернатор. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится примерно в двух километрах от российско-украинской границы.

В результате атаки никто не пострадал. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь и получил ли он повреждения, губернатор не сообщил.