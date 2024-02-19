Китай усилит патрулирование морской акватории вблизи Тайваня

Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь поддержала действия береговой охраны провинции Фуцзянь в регулярном патрулировании морской акватории Сямэнь-Цзиньмэнь.

Таким образом, она прокомментировала действия Тайваня, повлекшим за собой гибель рыбаков с судна континентальной части Китая. По ее словам, Тайвань действовал с пренебрежением к человеческой жизни и негативным отношением.

«Этот инцидент вызвал глубокое возмущение во всех общественных кругах континентальной части страны, сильно задел чувства соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и серьезно подорвал отношения между двумя берегами», - подчеркнула официальный представитель.

Чжу Фэнлянь отметила, что регулярное патрулирование силами службы береговой охраны континентальной части Китая имеет важное значение для поддержания порядка в соответствующих водах, а также для обеспечения безопасности жизни и имущества рыбаков.

«Мы непоколебимо поддерживаем эти усилия», - резюмировала она, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».