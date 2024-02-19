Китай усилит патрулирование морской акватории вблизи Тайваня
Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь поддержала действия береговой охраны провинции Фуцзянь в регулярном патрулировании морской акватории Сямэнь-Цзиньмэнь.
Таким образом, она прокомментировала действия Тайваня, повлекшим за собой гибель рыбаков с судна континентальной части Китая. По ее словам, Тайвань действовал с пренебрежением к человеческой жизни и негативным отношением.
«Этот инцидент вызвал глубокое возмущение во всех общественных кругах континентальной части страны, сильно задел чувства соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и серьезно подорвал отношения между двумя берегами», - подчеркнула официальный представитель.
Чжу Фэнлянь отметила, что регулярное патрулирование силами службы береговой охраны континентальной части Китая имеет важное значение для поддержания порядка в соответствующих водах, а также для обеспечения безопасности жизни и имущества рыбаков.
«Мы непоколебимо поддерживаем эти усилия», - резюмировала она, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».
Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цян заявил о том, что продажа оружия Тайваню серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, особенно коммюнике от 17 августа.