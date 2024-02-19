Украинский военный заявил о конце эпохи танков для ВСУ

Военнослужащий украинской армии заявил испанской газете El Mundo, что из-за расцвета беспилотников танки скоро перестанут играть решающую роль на поле боя. Также он заявил, что у ВСУ почти не осталось танковых снарядов.

Собеседник El Mundo по имени Виктор заявил, что танки становятся самым уязвимым оружием ВСУ.

По его словам, российские силы знают о дефиците боеприпасов для танков у ВСУ.

«Дроны правят на поле боя, и их тысячи», - подчеркнул военный.

Осенью 2023 года французские СМИ рассказали о новых проблемах, с которыми сталкиваются ВСУ.

Журналисты посетили убежище украинских военных - место площадью около 20 квадратных метров, оборудованное двухъярусными кроватями, кухонной зоной, небольшим обогревателем на дизельном топливе и источником электроэнергии, работающим от автомобильных аккумуляторов.