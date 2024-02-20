Гагин: в подземельях коксохимического завода в Авдеевке скрываются военные ВСУ

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что некоторое количество военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывается в подземельях коксохимического завода в Авдеевке, как это в 2022 году было на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе . Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, кто-то из этих украинских бойцов "оказывает сопротивление", а "кто-то выходит" с территории завода. "Сколько их — мы пока сказать не можем, потому что это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много. Точно так же, как это было и на "Азовстали", они укрываются в подземельях, там есть коммуникации, вода", — заявил советник главы ДНР.