США работают над программой по обнаружению гиперзвуковых ракет из космоса

Американская компания EpiSci разработает программу, способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты в полете с помощью спутников. Об этом сообщило издание Space News.

© EpiSci

По его данным, контракт компании с Агентством космического развития США оценивается в $1,6 млн, он рассчитан на два года. Space News отмечает, что алгоритмы программы будут основываться на работе искусственного интеллекта. Предполагается, что постепенно программа будет опираться на данные со 100 спутников.