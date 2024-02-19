МО РФ обвинило ВСУ в применении химического оружия производства США

Химические боеприпасы с веществом "Си-Эс" производства США, которое может вызывать остановку сердца, были применены в декабре 2023 года по позициям российских войск на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны (МО) России по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
По его словам, США в нарушение Конвенции передавали нелетальное химическое оружие в третьи страны, в частности, в Ирак, Афганистан и на Украину. На его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования Минобороны США в 2018 финансовом году было выделено 10 млн долларов.
"В ходе специальной военной операции были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов Вооруженными силами Украины, - проинформировал начальник войск РХБЗ. - Так, 28 декабря 2023 года на краснолиманском тактическом направлении с БПЛА (беспилотные летательные аппараты - прим. ТАСС) коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс". Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками".