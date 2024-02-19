Силы РФ за неделю отразили свыше 10 попыток ВСУ прорвать линию соприкосновения в ЛНР

Военнослужащие РФ за минувшую неделю отразили свыше 10 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников прорвать российскую оборону в районе города Кременная ЛНР и на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"За минувшую неделю укрофашисты и наемники несколько раз пытались перейти в контратаку в районе Серебрянского лесничества, в районе Кременского леса, в районе купянского направления. Все их попытки, а их было более 10, завершались полным разгромом диверсионных групп и передовых отрядов, которые были уничтожены, разбросаны по окрестным территориям, затем уже были добиты нашей армейской авиацией", - сказал он.
Ранее Водолацкий сообщал, что Кременской район, а также поселок Белогоровка остаются самыми напряженными участками фронта в ЛНР.