В Авдеевке нашли тела военных с американскими и польскими шевронами

Тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны, обнаружили при зачистке освобожденной Авдеевки. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны", - сказал Кимаковский.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома украинских сил.