В Авдеевке нашли тела военных с американскими и польскими шевронами

Тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны, обнаружили при зачистке освобожденной Авдеевки. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны", - сказал Кимаковский.
17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома украинских сил.
По данным ведомства, после взятия Авдеевки, находящейся в 13 км к северу от Донецка, войска группировки "Центр" продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР.