Китай отреагировал на сообщения о размещении Россией оружия в космосе

В Министерстве иностранных дел Китая (МИД КНР) оценили сообщение о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Издание США Энтони Блинкена на Мюнхенской конференции. Он призвал Китай «отговорить» президента России Владимира Путина от имеющихся, по мнению самого Блинкена, у него планов по размещению атомной бомбы в космосе.

«Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала», — заявили представители МИД КНР, комментируя слова госсекретаря США.

14 февраля издание ABC со ссылкой на источники опубликовало информацию американской разведки о том, что Россия якобы хочет разместить атомную бомбу в космосе.