Армия США испытывает проблемы с финансированием из-за помощи Украине

Высокопоставленные военнослужащие США обеспокоены перспективами финансирования армии из-за неспособности американских властей выделить Украине очередной пакет помощи. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Вооруженных силах (ВС) США.

"Если у нас не будет основного бюджета, если нам не выделят дополнительный пакет финансирования Украины, если работа правительства будет приостановлена, если мы больше ничего не получим и не произойдет никаких изменений, в мае у нас закончатся средства", - приводит слова неназванного представителя армии США CNN.

По данным источников телеканала, если Конгресс в ближайшие месяцы не выделит новые объемы финансирования Украине, это повлечет необходимость принимать "трудные решения и перенаправлять деньги, предназначенные для менее важных проектов". CNN отмечает, что американским военным придется воспользоваться военными бюджетами, предусмотренными для строительства казарм, а также стимулирования призыва на военную службу на фоне рекордно низкого набора персонала.

С октября 2023 года американская армия потратила более $430 млн на различные программы и операции, среди которых обучение украинских войск, транспортировка техники и переброска американских военнослужащих в Европу, сообщает телеканал.

"По сути, армия США оплачивает это из своих резервов", - объяснил CNN другой высокопоставленный офицер.

По его словам, армии США в Европе и Африке предстоит потратить на операционные расходы $5 млрд. При этом если Конгресс не одобрит бюджет на 2024 год и не выделит дополнительное финансирование Украине, у военных на эти цели будет только $3 млрд.

Источник CNN пояснил, что, если бы средства не были выделены из иных источников военного бюджета, "они бы прекратили свое существование".

"В конечном итоге задержка финансирования будет иметь более широкие последствия, чем срыв обучения украинских военных или оказания помощи Киеву", - добавил он.

Американская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной.