«Варяг» и «Маршал Шапошников» прибыли в Индию на учения

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в индийский порт Вишахапатнам на международные многосторонние военно-морские учения «МИЛАН-2024». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

© Минобороны России

В составе отряда боевых кораблей ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». В учениях примет участие экипаж «Варяга». Экипаж фрегата пополнит запасы и продолжит выполнение задач дальнего похода.

Визит в Индию продлится больше недели. Моряки примут участие в учениях, а также отправятся на экскурсии, познакомятся с местными достопримечательностями.