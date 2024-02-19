Хуситы нанесли удар по британскому судну, оно может затонуть

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате которого оно получило серьезные повреждения и может затонуть. Об этом говорится в заявлении мятежников. ТАСС
«Военно-морские силы ВС Йемена… провели военную операцию, поразив британское судно Rubymar в Аденском заливе», — приводит телеканал Al Masirah слова представителя хуситов Яхьи Сарии. RT на русском
Также Сари заявил о сбитии американского дрона MQ-9 в воздушном пространстве провинции Ходейда. Газета.Ru