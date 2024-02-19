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В ВСУ заявили, что не смогут содержать западные самолёты разного типа

Спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что Украина не сможет содержать и обслуживать западные самолёты разного типа.

В ВСУ заявили, что не смогут содержать западные самолёты разного типа
© globallookpress.com

В эфире украинского телеканала «Рада» он отметил, что ВСУ не в состоянии поставить на вооружение иностранные самолёты, а также обучать пилотов для них.

«Это для нас будет определённо сложный процесс. Поэтому нужно сосредоточиться на цели номер один — F-16», — цитирует Игната ТАСС.

Ранее он заявил, что Киеву готовы передать F-16, но инфраструктура не готова.

Военные новости
Юрий Игнат
Украина