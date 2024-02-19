Греция возьмет на себя командование новой миссией ЕС в Красном море

Греция будет осуществлять командование новой военно-морской миссией Евросоюза в Красном море. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что греческий командир возглавит операцию Aspides, направленную на защиту европейских судов. Оперативный штаб миссии будет расположен на борту итальянского корабля.

Ожидается, что главы МИД стран - членов сообщества утвердят 19 февраля запуск на год операции, в которой будут задействованы четыре фрегата.

Европейские корабли будут реагировать только на атаки с моря и не будут осуществлять выстрелы в сторону материка. Миссия ЕС будет независима от возглавляемой США операции Prosperity Guardian, однако между ними будут вестись сотрудничество и обмен информацией.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.