В НАТО указали на ошибочный прогноз по Украине в 2023 году

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр назвал крайне оптимистичным прогноз Запада по украинскому конфликту в 2023 году, пишет газета Financial Times. Он подчеркнул, что страны Запада надеялись на успех ВСУ из-за финансирования Киева и многочисленных поставок оружия этой стране. По словам военачальника, Запад теперь должен быть осторожным, чтобы не быть чрезмерно пессимистичным в 2024 году.

© МО Украины

Запад был чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году, полагая, что, если мы дадим украинцам боеприпасы и обучение, в которых они нуждаются, они победят, — сказал Бауэр.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что стратегия Вооруженных сил Украины в 2024 году нацелена на дестабилизацию возможностей России в Крыму и достижение успеха на Черном море. По его словам, планы украинского командования реалистичны и основаны на том, что было сделано украинской армией в 2023 году.